Семилетнего мальчика разлучили с мамой — из-за карантина она не могла вернуться домой в ОАЭ. Тогда мальчик написал письмо эмиру. Сработало!
Семилетний Арчи Фитцджон провел два месяца в разлуке со своей мамой Джессикой. В марте 2020 года она улетела из Объединенных Арабских Эмиратов в Великобританию на похороны отца и не смогла вернуться обратно из-за закрытых из-за коронавируса границ. Арчи остался в ОАЭ с отцом Ричардом.
Мальчик очень скучал по маме — и потому решил обратиться напрямую к шейху Сауду ибн Сакру аль-Касими, главе эмирата Рас-эль-Хайма, где живет семья Фитцджонов. Арчи написал письмо с просьбой пустить маму домой и пожаловался, что «провел 52 ночи в разлуке с мамочкой». К письму он приложил рисунок с изображением Джессики и подписью «день, когда мама вернется домой».
Письмо действительно дошло до адресата. Сауда ибн Сакра аль-Касими тронула просьба Арчи: эмир написал ответное письмо, в котором назвал мальчика храбрецом. И, разумеется, выполнил его просьбу.
Теперь ей предстоит провести 14 дней на карантине, но Фитцджонов это совсем не пугает. Главное, что мама наконец вернулась домой.