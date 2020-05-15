Семилетний Арчи Фитцджон провел два месяца в разлуке со своей мамой Джессикой. В марте 2020 года она улетела из Объединенных Арабских Эмиратов в Великобританию на похороны отца и не смогла вернуться обратно из-за закрытых из-за коронавируса границ. Арчи остался в ОАЭ с отцом Ричардом.

Emirates News Agency — وكالة أنباء الإمارات

Мальчик очень скучал по маме — и потому решил обратиться напрямую к шейху Сауду ибн Сакру аль-Касими, главе эмирата Рас-эль-Хайма, где живет семья Фитцджонов. Арчи написал письмо с просьбой пустить маму домой и пожаловался, что «провел 52 ночи в разлуке с мамочкой». К письму он приложил рисунок с изображением Джессики и подписью «день, когда мама вернется домой».

Письмо действительно дошло до адресата. Сауда ибн Сакра аль-Касими тронула просьба Арчи: эмир написал ответное письмо, в котором назвал мальчика храбрецом. И, разумеется, выполнил его просьбу.

Emirates News Agency — وكالة أنباء الإمارات

Теперь ей предстоит провести 14 дней на карантине, но Фитцджонов это совсем не пугает. Главное, что мама наконец вернулась домой.