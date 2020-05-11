Британец на самоизоляции перенес свой любимый паб в виртуальную реальность. Для этого он с нуля изучил 3D-моделирование

Британский журналист Тристан Кросс во время локдауна настолько соскучился по любимому пабу, что решил воссоздать заведение в виртуальной реальности. Теперь он ходит туда со своими друзьями и знаменитостями — тоже виртуальными.

О своем опыте создания VR-паба Кросс рассказал изданию Wired. Любимое заведение Кросса в одном из районов Лондона называется «Skehanʼs». Паб расположен в историческом здании, возраст которого — более 200 лет.

Skehans Flythrough Stan Cross

Несколько недель журналист изучал основы 3D и VR по видео на ютьюбe, иногда консультируясь с экспертами. В результате любимый «Skehanʼs» при помощи программы Blender удалось воссоздать в деталях: от внешнего вида до интерьера и постоянных посетителей. Кросс даже попросил у хозяина паба подробный план здания, чтобы достоверно изобразить его интерьер.

Создание паба в VR заняло более двух недель. Больше всего нервов, по словам Кросса, ушло на воссоздание окон, витрин, крыши, а также мелких деталей, таких как перила и деревянные половицы. После того, как интерьер был готов, предстояла еще одна важная задача — научить персонажа брать в руки пинту пива.

После этого оставалось пригласить в бар посетителей. Создать виртуальные копии друзей на основе их фотографий Кроссу помогли профессиональные программисты.

Skehanʼs VR: Pals DLC Stan Cross

Кросс решил не ограничиваться узким кругом приятелей и пригласил в бар Робби Уильямса. Кстати, в VR-пабе он кричит: «А вот и он!» вслед главному персонажу.

Через месяц у создателя виртуального паба получилось «открыть» его для друзей, однако им не удалось управлять своими копиями в VR-пространстве. Эта функция будет еще дорабатываться.

«Наверное, и у вас есть собственная версия паба „Skehanʼs“. Возможно, она не похожа на него, а может быть, там и вовсе не подают алкоголь. Я скучаю по его присутствию в моей жизни, и присутствию тех, с кем я собираюсь по вечерам. Я бы отдал все, чтобы снова проводить там время, драгоценные часы, украденные из-за сложившихся обстоятельств. Снова проходить через эти входные двери и слышать это бессменное приветствие — „А вот и он!“», — говорит Кросс.