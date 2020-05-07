В Новосибирске придумали бесконтактное поздравление ветеранов. Понадобились баянист и автовышка

В Новосибирске придумали, как поздравить ветеранов с 9 мая и при этом не нарушить режим карантина — для этого понадобилась автовышка. На ней актеры, переодетые в советских солдат, поднялись к окнам и балконам ветеранов и сыграли для них на баяне. Баянист при этом был в защитной маске.

Как передает «ОТР», некоторые ветераны не выдержали и все же вышли на улицу, чтобы спеть любимые песни вместе с волонтерами. Всего в Новосибирске таким образом поздравили 37 ветеранов.