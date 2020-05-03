Гора из «Игры престолов» установил рекорд в становой тяге. Он поднял больше 500 килограммов

Один из самых сильных людей на Земле — исландский актер Хафтор Бьернсон, сыгравший в «Игре престолов» Григора Клигана (Гору), — установил рекорд в экипировочной становой тяге. Он поднял штангу весом в 501 килограмм.

Предыдущий рекорд составлял ровно полтонны и принадлежал британцу Эдди Холлу, который установил его в 2016 году. При этом пока неизвестно, засчитают ли новый рекорд официально. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса, Бьернсон поднял 501 килограмм не на официальных соревнованиях, как это предполагается по регламенту, а в своем зале в Исландии.

Hafthor Bjornsson