Head & Shoulders устроил конкурс на лучший дизайн этикетки шампуня. Угадайте, что из этого получилось

Head & Shoulders и сеть магазинов «Пятерочка» устроили конкурс на дизайн этикетки шампуня «Кибершолдерс». Участникам сообщают, что, возможно, именно их работа в итоге окажется на полках магазинов.

Чтобы поучаствовать в соревновании, нужно зайти на специальный сайт и в веб-конструкторе собрать свою версию этикетки. Пользователи могут загружать в конструктор любые картинки, в том числе и мемы. На это обратил внимание пользователь твиттера dimakosmo, запустивший тред с лучшими этикетками «Кибершолдерса». После отправки и предварительной проверки администратором изображение появится на сайте, где дизайн смогут оценить и другие посетители. Кроме того, они могут отдать голос за понравившийся дизайн. 10 самых популярных работ будет оценивать жюри, но если организаторам ничего не понравится, победителя выберут из других работ, выложенных на сайте.

Итак, вот из чего предстоит выбирать организаторам акции.