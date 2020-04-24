Жителям Петербурга выдают книги с лопаты. Это называется бесконтактной передачей

В 2015 году жителей Ставрополя кормили блинами с лопаты. В 2020-м жителям Санкт-Петербурга тем же способом выдают книги. Виной всему пандемия коронавируса: таким образом в книжном магазине «Фаренгейт 451» осуществляют бесконтактную передачу. Покупателям выдают их заказы через окно.

Как утверждает владелец магазина Платон Романов, клиентам нравится получать свои книги на лопате. Но это не особо помогает — после введения карантина продажи заметно упали, в день заказывают всего одну-две книги. Зато при покупке сразу трех книг клиентам выдают еще и защитную маску.

«Сейчас прежде всего нужно, чтобы нам дали возможность работать, в противном случае многие магазины не переживут периода изоляции, — заявил Романов в разговоре с „Бумагой“. — Еще месяц карантина может стать фатальным для большинства из нас».

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