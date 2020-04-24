Все вокруг дают прогнозы, которые не сбываются — верить можно только гаданиям «Медузы». Они-то и определят, как вы проведете остаток карантина.

Нужно зайти в наш инстаграм и поставить лайк вот под этим постом. Последняя цифра в количестве лайков — это и есть номер вашего карантинного героя.

То есть если вы поставили лайк под номером 27 103, то по нашему гаданию вы — Владимир Путин, он у нас идет третьим номером. Девиз у него такой: «Все проходит, и это пройдет. Победим и эту заразу коронавирусную».

Помимо Путина есть Леонид Агутин, Лариса Гузеева, Инженер из скетчей Антона Лапенко, Чувак из «Большого Лебовски», Александр Гудков, Леонид Парфенов, Лолита и блогер-повар Бурак Оздемир.

Внимание: если после обновления инстаграм не показывает количество лайков, отправляйтесь в сторис «Медузы». Там нужно будет просто сделать скриншот, пока мы быстро-быстро перетасовываем карантинных героев. О своих результатах пишите в комментариях у нас в инстаграме.