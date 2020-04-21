Будто кошке на хвост наступили: лидер Puddle of Mudd сделал кавер на Nirvana (а лучше бы не)

Вокалист американской рок-группы Puddle of Mudd Уэс Скантлин сделал кавер на песню «About a Girl» Nirvana. Скантлин попытался сымитировать хриплый голос Курта Кобейна, но что-то пошло не так.

SiriusXM

Слушатели не могут определиться: то ли музыкант решил всех разыграть, то ли просто не справился с задачей. Дело в том, что Скантлин во время пения все время срывался и переходил на крик.

Запись выступления Puddle of Mudd выложили на ютьюб еще в конце января, но внимание на ролик обратили только в середине апреля. В комментариях шутят, что именно так звучит кошка, которой наступили на хвост. Многие отметили, что этот кавер по духу идеально отражает то, как проходит 2020 год.

Иронично, что у Puddle of Mudd есть и другая версия кавера за 2005 год. Вот она как раз понравилась фанатам группы и самим участникам Nirvana.

chris29579