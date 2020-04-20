Московский стендап-комик Кирилл Селегей запустил челлендж #НеОтвечатьГрубо. Нужно найти у себя в соцсетях проигнорированный личный диалог и продолжить его — даже если последнему сообщению в переписке уже много-много лет. Селегей прикрепил скриншоты своих возобновленных диалогов. В одном из них пользователь по имени Саша Недугов с 2010-го по 2015-й поздравлял комика с днем рождения. Ответа Недугов дождался только в 2020 году: «Сань, спасибо!».

В комментариях под постом Селегея пользователи стали выкладывать свои переписки.

2 сентября 2009 года

— Как дела? Как первый учебный день? Ты вообще в какой класс перешел?)

— В одиннадцатый. Страшно-страшно, теперь каждая оценка важна.

— ОГО!!! А тебе сколько?

19 апреля 2020 года

— 27.

23 апреля 2008 года

— И одна просьба, отправь мне фотки, окей?

19 апреля 2020 года

— Какие фотки?

— 2008 год, проснись, думаешь, я помню?

— Вспоминай.

20 марта 2010 года

— Привет, Свет, подскажи, пжл, что задали по литре?

— Честно — сама не знаю… По-моему, «Княжну Мери», если мне не изменяет память. Я не уверена.

19 апреля 2020 года

— А сейчас не вспомнила?

— Я тебя помню. Что случилось?

7 декабря 2010 года

— Мы знакомы?

— Нет, конечно. Но ведь никогда не поздно. =)

20 апреля 2020 года

— Да, ты прав.

26 октября 2017 года

— Олег.

19 апреля 2020 года

— Олег.

11 января 2008 года

— Привет! Сколько лет не видела!

20 апреля 2020 года

— А прикинь теперь сколько)

23 января 2012 года

— Песенка про итоги выборов!!!))) [прикладывает ссылку] Как впечатления??? Выложите у себя в группе)))

20 апреля 2020 года

— Ой, впечатлений от выборов хватило уже.

Фото в анонсе: Oleg Magni / Unsplash