#НеОтвечатьГрубо: челлендж, в котором отвечают на проигнорированные личные сообщения — в том числе 10-летней давности
Московский стендап-комик Кирилл Селегей запустил челлендж #НеОтвечатьГрубо. Нужно найти у себя в соцсетях проигнорированный личный диалог и продолжить его — даже если последнему сообщению в переписке уже много-много лет. Селегей прикрепил скриншоты своих возобновленных диалогов. В одном из них пользователь по имени Саша Недугов с 2010-го по 2015-й поздравлял комика с днем рождения. Ответа Недугов дождался только в 2020 году: «Сань, спасибо!».
В комментариях под постом Селегея пользователи стали выкладывать свои переписки.
Chilikto
2 сентября 2009 года
— Как дела? Как первый учебный день? Ты вообще в какой класс перешел?)
— В одиннадцатый. Страшно-страшно, теперь каждая оценка важна.
— ОГО!!! А тебе сколько?
19 апреля 2020 года
— 27.
IlyaVlasov
23 апреля 2008 года
— И одна просьба, отправь мне фотки, окей?
19 апреля 2020 года
— Какие фотки?
— 2008 год, проснись, думаешь, я помню?
— Вспоминай.
mnatsatsa1
20 марта 2010 года
— Привет, Свет, подскажи, пжл, что задали по литре?
— Честно — сама не знаю… По-моему, «Княжну Мери», если мне не изменяет память. Я не уверена.
19 апреля 2020 года
— А сейчас не вспомнила?
— Я тебя помню. Что случилось?
_hey_sasha
7 декабря 2010 года
— Мы знакомы?
— Нет, конечно. Но ведь никогда не поздно. =)
20 апреля 2020 года
— Да, ты прав.
romantrunin
26 октября 2017 года
— Олег.
19 апреля 2020 года
— Олег.
spravedlivostiR
11 января 2008 года
— Привет! Сколько лет не видела!
20 апреля 2020 года
— А прикинь теперь сколько)
andreev812
23 января 2012 года
— Песенка про итоги выборов!!!))) [прикладывает ссылку] Как впечатления??? Выложите у себя в группе)))
20 апреля 2020 года
— Ой, впечатлений от выборов хватило уже.
Фото в анонсе: Oleg Magni / Unsplash