Жители Москвы и Подмосковья обратили внимание на баннеры с лозунгами «БОЖЕ, храни РОССИЮ и президента!», «РУССКИЕ ИДУТ — прощай Голливуд!», «Наступило ВРЕМЯ РОССИИ как самого БЕЗОПАСНОГО МЕСТА на Земле» и другими пафосными цитатами. Щиты с этими надписями можно увидеть на Рублево-Успенском, Новорижском, Ильинском, Минском, Калужском, Каширском, Ярославском и Ленинградском шоссе. Всего установлено около 200 баннеров.

Это «социально-патриотическая» кампания агентства недвижимости «Славянский двор». Как говорится в описании на сайте агентства, лозунги заставляют «глубоко задуматься, по-настоящему вдохновляют и придают силы».

«Нынешнее время — период, когда нужно обращаться к Господу с горячей молитвой, с призывом к Нему простить нам, всем и каждому, наши прегрешения. С молитвой „Боже, храни Россию и Президента!“».

Агентство и раньше размещало рекламные баннеры с патриотическими цитатами. Среди них была, например, и такая: «Россия — миродержавная сила, последняя надежда Бога на Земле».