Полиция Луизианы случайно объявила судную ночь. Да-да, той самой сиреной из одноименных фильмов

Полиция города Кроули в штате Луизиана объявила начало комендантского часа сиреной из серии триллеров «Судная ночь». По сюжету фильмов, одну ночь в году американцы имеют право безнаказанно совершать какие угодно преступления — от ограблений до убийств.

А вот в реальности после многочисленных жалоб шефу полиции Кроули пришлось извиниться перед жителями. Он заявил, что не знал о связи сирены с «Судной ночью» и пообещал, что больше ее не включат.