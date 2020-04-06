Автор трека «Pen-Pinapple-Apple-Pen» выпустил его ремейк. Теперь вместо яблока, ананаса и ручки там руки и мыло

Японский исполнитель Пико-Таро, ставший всемирно известным как автор трека «Pen-Pinapple-Apple-Pen», записал на него ремейк. Теперь это актуальная на фоне пандемии коронавируса песня о необходимости соблюдения гигиены.

В новом треке ананас, яблоко и ручка заменены на руки и мыло.

PPAP-2020-/PIKOTARO (ピコ太郎) -PIKOTARO OFFICIAL CHANNEL-公式ピコ太郎歌唱ビデオチャンネル

Новый трек имеет такую же аббревиатуру в названии — PPAP, — которую Пико-Таро теперь расшифровывает как Pray for People And Peace («Молитесь за людей и мир»).