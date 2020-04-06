шапито
Автор трека «Pen-Pinapple-Apple-Pen» выпустил его ремейк. Теперь вместо яблока, ананаса и ручки там руки и мыло
Источник: Meduza
Японский исполнитель Пико-Таро, ставший всемирно известным как автор трека «Pen-Pinapple-Apple-Pen», записал на него ремейк. Теперь это актуальная на фоне пандемии коронавируса песня о необходимости соблюдения гигиены.
В новом треке ананас, яблоко и ручка заменены на руки и мыло.
Новый трек имеет такую же аббревиатуру в названии — PPAP, — которую Пико-Таро теперь расшифровывает как Pray for People And Peace («Молитесь за людей и мир»).