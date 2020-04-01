Эмпайр-стейт-билдинг превратили в гигантскую мигалку скорой помощи. И все это чтобы подбодрить жителей

Огни на вершине Эмпайр-стейт-билдинг теперь мигают красно-белым цветом — в честь врачей, работающих во время пандемии коронавируса. Пульсирование также символизирует сердцебиение Америки.

Правда, некоторым эта подсветка напомнила Око Саурона из «Властелина Колец».

Каждый вечер подсветку здания заставляют пульсировать в такт песне Алиши Киз «Empire State of Mind», которую местные радиостанции включают в одно и то же время. Таким образом они пытаются приободрить нью-йоркцев. Песня начинается с 6:25.

Тем временем на башне «Меркурий» в «Москва-Сити» пустили бегущую строку с надписью «Прорвемся».