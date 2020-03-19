Зонд NASA бурил Марс, а потом взял и застрял. Чтобы освободиться, пришлось ударить себя ковшом

JPL-Caltech / NASA

InSight, исследовательский зонд NASA, прямо сейчас находится на Марсе. Аппарат бурил поверхность планеты, пока не застрял — почва оказалась слишком жесткой и неподатливой. Ученые пытались вытащить устройство, но ничего не помогало. Выход все же нашелся — исследователи решили стукнуть застрявший бур ковшом, прикрепленным к механической руке InSight!

Ученые боялись повредить устройство, поэтому, прежде чем пустить ковш в ход, несколько месяцев тренировались в специальной симуляции. В итоге миссия прошла успешно — грубая сила и правда сработала!

В NASA надеются, что уж теперь-то InSight сможет продолжить свою исследовательскую миссию.