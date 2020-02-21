Кадр из тизера «Очень странных дел» Netflix

В тизере четвертого сезона «Очень странных дел» шериф Хоппер попал в Россию. Где-то в заснеженном лесу герой под присмотром вооруженных солдат вместе с другими заключенными работает на железнодорожных путях. В этот момент играет песня времен Гражданской войны «Красная армия всех сильней».

Некоторые зрители из России возмутились, что страну снова показывают «заснеженной тюрьмой», о чем написали под твитом официального аккаунта сериала. В ответ на это американец с ником lions_og попросил прислать фотографии настоящей, неголливудской России — такой, какой ее видят жители страны.

В течение недели российские пользователи отправляли ему фотографии разных регионов России. И вот какой благодаря этому треду ее увидели остальные.

Нажмите на твиты, чтобы увидеть полные версии снимков.

Санкт-Петербург

Воронеж

Пермь

Ижевск

Краснодар

Уфа

Москва

Владимир

Калуга

Челябинск

И самое главное — Сибирь!

В треде все еще появляются новые фото, хотя американец, с которого все и началось, уже давно написал, что поражен красотой русских городов и природы. Ему хотелось бы прилететь и взглянуть на это все своими глазами. Пока же ему остается только листать фотографии.