Работница Walmart лучше всех позирует для рекламы. Она зарывается в капусту и спит в детской кровати

В американском городе Норт Ист, штат Мэриленд, есть супермаркет сети Walmart. Там работает женщина по имени Шарлин. Она снимается в рекламе, которую выкладывают на страницу магазина в фейсбуке. На всех фотографиях у женщины одно и то же каменное выражение лица. Но позирует она так, что позавидуют топ-модели.

У сотрудницы супермаркета явно все в порядке с иронией и чувством юмора. Если нужно прорекламировать капусту, Шарлин усядется в тележку и обложится кочанами. А капустный лист наденет как шляпу.

Если речь идет о детской кроватке, то сотрудница непременно на нее приляжет. Еще и бантик на голову нацепит!

В шинах Шарлин тоже может спрятаться. Почему бы и нет?

И это еще не все!

Вот так Шарлин и прославилась — о ней написали множество изданий, в том числе Fox и Bored Panda.

В магазине, где работает Шарлин, женщину встречают аплодисментами. Теперь она главная знаменитость Норт Иста.