Житель Екатеринбурга сделал предложение своей девушке с помощью граффити из «Метро: Исход». Ему помогли разработчики игры

Житель Екатеринбурга Александр Сафронов сделал предложение своей девушке Фанни с помощью пасхалки в шутере «Метро: Исход», созданном по мотивам романов Дмитрия Глуховского. Пасхалку можно заметить в сюжетном дополнении «История Сэма», которое 11 февраля вышло на компьютерах и консолях.

Еще до релиза «Истории Сэма» екатеринбуржец написал разработчикам игры — украинской студии 4A Games — через форму обратной связи на их сайте. Сафронов объяснил, что он и его девушка увлекаются видеоиграми, и что он с помощью «Метро» хотел бы позвать свою подругу замуж (они встречаются с 2015 года). Сафронов предложил идею того, как это могло бы быть реализовано внутри игры. 4A Games прочитали письмо и исполнили просьбу фаната.

14 февраля Сафронов со своей девушкой Фанни сели проходить «Историю Сэма». В какой-то момент молодой человек передал ей управление игрой. На одном из уровней та увидела надпись на гараже со словами «Фанни, будь моей женой». Девушка удивилась и подумала, что это шутка. Но тут Сафронов достал кольцо — и повторил предложение. Фанни немедленно согласилась.

Сообщение для Фанни можно найти только в компьютерной версии игры, на консолях PS4 и Xbox One обнаружить его не удастся. Убирать его не станут, хотя послание уже достигло адресата. Студия-разработчик 4A Games и российский издатель «Метро: Исход» компания «Бука» уже поздравили Сафронова и его невесту в своих соцсетях.