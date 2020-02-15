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Создатели «Убивая Еву» в честь Дня всех влюбленных опубликовали тизер третьего сезона. И объявили дату премьеры
Источник: Variety
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Создатели «Убивая Еву» опубликовали тизер, в котором поздравили с Днем святого Валентина и назвали дату выхода третьего сезона — 26 апреля.
Также 14 февраля создатели сериала показали кадры из нового сезона. На них Ева Поластри (Сандра О), работает поваром, а Вилланель (Джоди Комер) появляется в костюме клоуна, пишет Variety.
Первый и второй сезоны «Убивая Еву» принесли создателям сериала и исполнительницам главных ролей многочисленные номинации и награды престижных телепремий, включая «Эмми».