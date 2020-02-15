Создатели «Убивая Еву» в честь Дня всех влюбленных опубликовали тизер третьего сезона. И объявили дату премьеры

Создатели «Убивая Еву» опубликовали тизер, в котором поздравили с Днем святого Валентина и назвали дату выхода третьего сезона — 26 апреля.

BBC America

Также 14 февраля создатели сериала показали кадры из нового сезона. На них Ева Поластри (Сандра О), работает поваром, а Вилланель (Джоди Комер) появляется в костюме клоуна, пишет Variety.

Первый и второй сезоны «Убивая Еву» принесли создателям сериала и исполнительницам главных ролей многочисленные номинации и награды престижных телепремий, включая «Эмми».