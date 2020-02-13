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У Дева Пателя горит голова, срочно тушите! 🔥 Спокойно, это просто трейлер «Зеленого рыцаря» — фильма по средневековой поэме
Источник: Meduza
Кинокомпания A24 опубликовала трейлер фильма Дэвида Лоури «Зеленый рыцарь». В нем играют Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон («Король»), Кейт Дики (Лиза Аррен из «Игры престолов»), Барри Кеоган («Дюнкерк», «Чернобыль»). Но главная роль досталась Деву Пателю — и в самом начале трейлера у него загорается голова!
По сюжету во время празднования Нового года в Камелот приходит Зеленый рыцарь — он предлагает собравшимся пари: любой может ударить его топором при условии, что через год и один день Зеленый рыцарь даст сдачи. Юноша Гавейн (его и играет Патель) отрубает монстру голову, однако тот приделывает ее обратно и обещает отомстить. После чего Гавейн начинает исследовать историю рыцаря.
- Сценарий основан на средневековой поэме «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» неизвестного автора XIV века о Гавейне, племяннике короля Артура.
- Мировая премьера фильма назначена на 29 мая 2020 года. Покажут ли фильм в России, пока неизвестно.