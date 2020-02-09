«Джордани, Киану, Нео — приезжай домой». В Белоруссии сняли фильм о детстве Джона Уика
В белорусском селе Подгорье сняли короткометражку про детство Джона Уика, главного героя одноименной серии фильмов, которого сыграл Киану Ривз. Об этом пишет DTF.
Авторы видео — организаторы Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Так они пригласили Ривза в Минск: фестиваль открылся 4 февраля и закончится в середине апреля.
О том, что Джон Уик — сирота с обычным белорусским именем Джордани Йованович, можно узнать из третьей части кинофраншизы. VOKA Smartfilm нашли малую родину персонажа. О Джордани там не забыли.
«Джордани, Киану, Нео — приезжай домой», — просят воспитавшие сироту жители села Подгорье.
Организаторы фестиваля просят поклонников Джона Уика поделиться короткометражкой, чтобы помочь им «связаться с Киану» (различия между Ривзом и сиротой Йовановичем авторы фильма логичным образом не делают).