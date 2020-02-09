В белорусском селе Подгорье сняли короткометражку про детство Джона Уика, главного героя одноименной серии фильмов, которого сыграл Киану Ривз. Об этом пишет DTF.

Авторы видео — организаторы Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Так они пригласили Ривза в Минск: фестиваль открылся 4 февраля и закончится в середине апреля.

«Приглашение для Джона Уика» VOKA Smartfilm

О том, что Джон Уик — сирота с обычным белорусским именем Джордани Йованович, можно узнать из третьей части кинофраншизы. VOKA Smartfilm нашли малую родину персонажа. О Джордани там не забыли.

«Джордани, Киану, Нео — приезжай домой», — просят воспитавшие сироту жители села Подгорье.

Организаторы фестиваля просят поклонников Джона Уика поделиться короткометражкой, чтобы помочь им «связаться с Киану» (различия между Ривзом и сиротой Йовановичем авторы фильма логичным образом не делают).