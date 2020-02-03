«Наша страна вами гордится». Трамп поздравил с победой в Супербоуле не тот штат

«Канзас-Сити Чифс» празднуют победу в Супербоуле. 2 февраля 2020 года Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой в Супербоуле (финал чемпионата страны по американскому футболу) не тот штат.

«Поздравляю „Канзас-Сити Чифс“ с отличной игрой и с фантастическим возвращением под колоссальным давлением. Вы представляли штат Канзас и, по сути, США. Наша страна вами гордится», — написал Трамп в твиттере.

Все бы было хорошо, вот только команда «Канзас-Сити Чифс» — из города Канзас-Сити в штате Миссури, а не из Канзас-Сити в штате Канзас.

Трамп достаточно быстро удалил твит с ошибкой и написал новый, но пользователи успели сделать скриншоты, пишет The New York Times. Бывший сенатор-демократ от штата Миссури Клэр Маккэскил не постеснялась в выражениях:

Трампа также уличили в том, что на самом деле он вовсе не интересуется американским футболом.

Сторонник Трампа с ником CarpeDonktum, которого приглашали на прием в Белый дом (и которого банили в твиттере за карикатуру, где Трамп убивает журналистов), попытался оправдать президента. Видимо, он имел в виду, что два Канзас-Сити образуют агломерацию, но почему из-за этого можно путать два штата, все равно непонятно.

«Канзас-Сити Чифс» 2 февраля со счетом 31:20 одержали в финале чемпионата Национальной футбольной лиги США победу над калифорнийской командой «Сан-Франциско Форти Найнерс». Команда выиграла Супербоул впервые за 50 лет.