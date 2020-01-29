Вышел трейлер мюзикла (!!) по мотивам «Назад в будущее». В ролике появился Кристофер Ллойд, игравший в фильмах доктора Эммета Брауна

Кристофер Ллойд, сыгравший в «Назад в будущее» ученого Эммета Брауна, снялся в проморолике мюзикла по мотивам трилогии Роберта Земекиса. В мюзикле роли главных героев, доктора Брауна и Марти Макфлая, исполнят другие актеры. Новым Макфлаем стал Олли Добсон (известен по мюзиклам «Матильда» и «Летучая мышь из ада»), а новым доктором Брауном — Роджер Барт («Законопослушный гражданин»). В проморолике мюзикла Ллойд ругает главных героев за опоздание. Непонятно, кого именно он играет — возможно, доктора Брауна из другого временного потока

Back To The Future — The Musical

Режиссер постановки — Джон Рендо, получивший премию «Тони» за мюзикл «Urinetown». Его консультируют сценарист оригинальных фильмов Боб Гейл, а также Роберт Земекис. Музыку и тексты для мюзикла написали композиторы Глен Баллард и Алан Сильвестри (автор музыки для кинотрилогии).

Изначально премьера мюзикла должна была состояться еще в 2015 году, но дату многократно переносили. Теперь премьера намечена на 20 февраля 2020 года. Мюзикл будет идти в Манчестерском оперном театре в Великобритании вплоть до мая.