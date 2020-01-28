Инженер под ником ekaggrat создал часы Sequino, сообщающие время через меняющие цвет блестки. На создание устройства его вдохновило платье собственной дочери. ekaggrat собрал часы из полой трубы, куска ткани с пайетками и платы Arduino (она управляет механизмом, который рисует на блестках). На то, чтобы вывести на такие часы время, уходит около двух минут. С одной стороны, это непозволительно долго, особенно если учесть, что у многих под рукой телефоны. С другой, процесс рисования на блестках выглядит завораживающе.

ekaggrat singh kalsi