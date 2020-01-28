Теперь айфоны (те, что поновее) могут одновременно снимать видео сразу на две камеры 🤳 Не знаем про тикток, но кадры с отдыха точно будут выглядеть зрелищнее

Помните, на сентябрьской презентации в 2019 году Apple показывала, что на айфонах можно будет одновременно записывать видео с нескольких камер? Так вот, программа DoubleTake, позволяющая все это осуществить, наконец вышла. Ее можно бесплатно загрузить из App Store. В приложении доступен русский язык.

DoubleTake разработали авторы FiLMiC Pro, одного из популярнейших приложений видеокамеры на iOS и Android. Как отмечает The Verge, FiLMiC Pro популярна в том числе и у профессиональных режиссеров. Например, показанную на фестивале независимого кино «Сандэнс» картину «Мандарин» Шона Бэйкера снимали на три iPhone 5s, используя FiLMiC Pro.

Как работает DoubleTake Tyler Stalman

Функция мультикамеры в DoubleTake доступна на устройствах с установленной iOS 13. Она поддерживается на iPhone 11 Pro Max, 11 Pro, 11, Xs Max, Xs и Xr.

Сперва нужно выбрать, какие две камеры будут использоваться при съемке. Могут быть задействованы фронтальная, камера с телеобъективом (двукратным увеличением), широкоугольная (с полем зрения 120 градусов) или основная камеры. Комбинация может быть любой. Тут же нужно выбрать, при какой частоте кадров будет производиться съемка: 24, 25 или 50.

Режимы съемки

В режиме разделенного экрана DoubleTake поделит экран пополам. На одну половину можно вывести изображение с фронтальной камеры, а на другую — с одной из внешних. Это удобно при записи разговора.

В режиме картинки в картинке выводится изображение с главной камеры. Поверх него накладывается небольшое окно с видеопотоком со второй камеры. Это окно можно передвигать по экрану как захочется.

В третьем режиме можно захватывать изображение с основной и широкоугольной камер, что особенно пригодится операторам и блогерам. Видео с камер сохранятся в два разных файла.

FiLMiC Pro

DoubleTake предназначено прежде всего для тех, кто увлекается профессиональной съемкой. Но оно пригодится и обычным пользователям. Например, теперь с его помощью можно одновременно снимать и себя, и своих друзей — так, как нравится именно вам.

Максим Иванов