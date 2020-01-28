Мадонна похвасталась тростью со спрятанным клинком. С таким оружием ей не рискнут подать плохое вино

Взгляните на трость, с которой ходит певица Мадонна — выглядит внушительно, верно? Тем более с таким резным набалдашником! Но на самом деле это не просто трость — внутри спрятан почти полуметровый клинок.

Мадонна пришла в один из ресторанов Лиссабона и попросила принести ей лучшее красное вино, которое только есть в заведении. И тут же в шутку пригрозила сотруднику ресторана: «Берегитесь! Если не нальете мне хорошего вина, вот что случится…» С этими словами певица скрутила набалдашник трости и обнажила клинок.

Судя по тому, что никакой трагедии не случилось, качество лиссабонского вина певицу вполне устроило.