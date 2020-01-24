Поссум разгромил офис и мирно уселся в углу. Теперь это мем про тяжелый понедельник и нелюбимую работу

Бри Блейкман, доктор антропологии Австралийского национального университета в Канберре, пришла утром на работу — и обнаружила, что в ее кабинете все перевернуто вверх дном.

«Я открыла дверь и увидела, что некоторые картины аборигенов на коре, которые были прислонены к книжным шкафам, лежали на полу — как и листы карт и книги. Я подумала, что ко мне кто-то вломился», — заявила Блейкман изданию Bored Panda.

Девушка быстро обнаружила виновника: им оказался маленький поссум (не путать с опоссумами!). Он сидел на рабочем столе Блейкман, спрятавшись за компьютером.

Животное выглядело напуганным — поскольку поссумы ведут ночной образ жизни, а за окном ярко светило солнце — и даже не пыталось сбежать. Выяснилось, что поссум провалился сквозь потолок.

Операция по поимке зверька растянулась более чем на двое суток: вызванные Блейкман специалисты принесли свежие фрукты и клетку, куда, по их замыслу, должен был забраться поссум. Но он решил иначе: просто покинул офис самостоятельно — не забыв попить воды и съесть морковку.

А теперь то, ради чего вы все здесь — мемы с поссумом!

Пользователей твиттера, разумеется, покорило выражение морды поссума (в котором каждый увидел что-то свое), и они принялись за изготовление мемов.