Инженер создал радиоуправляемую машину, которая ведет себя как настоящая. Ролики с ней выглядят не хуже «Форсажей» 🚗

Инженер Димитр Тилев около года работал над реалистичной радиоуправляемой моделью автомобиля Oldsmobile Dynamic 88 Wagon 1963 года выпуска.

Dimitar Tilev

Кузов распечатан на 3D-принтере. Под корпусом находятся плата и четыре сервомотора, по одному на каждое колесо. Сервомоторы симулируют активную подвеску. Модель оснащена акселерометром, передающим данные на плату Arduino. Плата в режиме реального времени анализирует поступающую информацию и заставляет модель наклоняться в нужном направлении.

Благодаря всей этой электронике машина двигается совсем как настоящая: автомобиль заносит на поворотах, он наклоняется в соответствии с физикой — так, будто модель не весит каких-то 3,5 килограмма. Движение сопровождается ревом мотора, а выхлопные трубы светятся огоньками при резком старте.

Dimitar Tilev

Тилев, по его словам, хотел проверить, насколько правдоподобной получится его модель с учетом веса и масштаба 1:10. Кажется, инженера можно поздравить — его версия Oldsmobile Dynamic 88 Wagon действительно впечатляет!