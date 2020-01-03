Группа «Ленинград» выступит на фестивале Coachella

Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

Группа «Ленинград» включена в число участников Сoachella — одного из самых известных музыкальных фестивалей в мире. Полный список музыкантов, приглашенных на Сoachella в 2020 году, опубликован в официальном инстаграме фестиваля.

Предполагается, что «Ленинград» (в лайнапе группа так и написана — кириллицей) выступит 12 и 19 апреля вместе с Фрэнком Оушеном, Ланой Дель Рей, Fatboy Slim и другими.

В октябре в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров рассказывал, что ему «поступило предложение выступить на фестивале Coachella». Шнуров тогда подчеркнул, что ранее ни один из музыкантов, поющих на русском языке, на Coachella не выступал. «Придется ехать», — сказал он.