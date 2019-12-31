Восьмичасовой новогодний плейлист «Медузы»: просто врубайте его и пляшите всю ночь!

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Чтобы не спорить друг с другом, выбирая песни на новогодней вечеринке, просто включите плейлист «Медузы» — в этом году мы снова собрали для вас восемь часов музыки. В этот раз мы взяли в него новогоднюю классику, поп-блокбастеры, дерзких молодых музыкантов из России, хип-хоп, старый рок, хиты 1980-х и многое другое. Валерий Меладзе! Тима Белорусских! Тейлор Свифт! Нашлось место даже песне про «Пчеловода» (уверены, танцы под нее могут стать кульминационным моментом вечера) и главному хиту BTS. Пусть ваш 2020-й будет таким же разнообразным и радостным. С Новым годом!

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/users/meduza.io/playlists/1035">Новогодняя «Медуза»</a> — <a href="https://music.yandex.ru/users/meduza.io">Медуза</a> на Яндекс.Музыке