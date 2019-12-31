У вашего президента слишком скучные новогодние обращения? С инстаграм-маской «Медузы» вы можете сочинить свое собственное!

Год был непростым, но сделано немало. В следующем будет лучше, но сделать предстоит многое. Вы уже наизусть знаете, что скажет президент вашей страны в новогоднем обращении? Хотите добавить что-то от себя?

Тогда попробуйте новую инстаграм-маску «Медузы»: с ней вы сами окажетесь в телевизоре и сможете поздравить своих друзей с Новым годом. Что вы им скажете? Чего пожелаете добиться в 2020-м? Почувствуйте себя президентом!

Немного технических деталей: чтобы попробовать маску, откройте эту ссылку с телефона, на котором установлен Instagram, и нажмите на кнопку «Открыть в Instagram». Либо зайдите в профиль «Медузы» в приложении инстаграма и переключитесь на вкладку с масками. Если вы отметите «Медузу» в сториз с маской, нам будет ужасно приятно.

Маски наши масочки Все примеряют маски в инстаграме. Всего за год сториз стали главной платформой для дополненной реальности «Медуза» сделала там настоящую игру