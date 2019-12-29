«Хитрец»: в Нижнем Новгороде разгадали граффити «⬛И⬛⬛⬛Ц» питерского художника, но, кажется, не так, как он задумывал
На днях уличный художник из Санкт-Петербурга Владимир Абих показал граффити, которое он сделал на заброшенном доме в центре Нижнего Новгорода.
Надпись выглядит как ребус из «Поля чудес» — это слово из шести букв, где известны только вторая «И» и последняя «Ц».
«Если прогуляться по району Сенной площади в Нижнем, то ответ станет очевиден. Но нам к нему не привыкать», — так прокомментировал художник работу в своем инстаграме.
Пользователи быстро догадались, какое нецензурное слово зашифровано на стрит-арте, но некоторые в шутку стали предлагать другие варианты, например, «китаец», «сириец», «чилиец», «я и шпиц».
29 декабря кто-то из местных жителей исправил граффити, дописав недостающие буквы так, что получилось слово «хитрец».
В комментарии изданию «Подъем» по поводу произошедшего Абих заявил следующее: «После того как работа выполнена, она принадлежит городу. Я нормально отношусь к тому, что стрит-арт живет своей жизнью и дополняется».