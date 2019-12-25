В «худшем городе Америки» запрещено играть в снежки. Но закон нарушают даже мэр и шеф полиции! 

Власти города Уосау в американском штате Висконсин решили пересмотреть действующий более 50 лет запрет на игру в снежки.

Закон был принят в 1962 году. Он запрещает «бросать любой предмет, стрелу, камень, снежок или другие снаряды — руками или любыми другими способами — в любого другого человека».

Практически каждый год в период зимних праздников в прессе по всей стране появляются статьи про Уосау, в которых журналисты смеются над действующим в городе запретом. И на этот раз, после того как спортивное издание Barstool Sports назвало Уосау «худшим городом Америки», попутно ошибочно отметив, что закон был «недавно» подписан действующим мэром, терпению чиновников пришел конец.

После длительного заседания в городском совете, на которое одна из депутатов принесла снежок и кинула его через весь зал, попав в ноутбук начальника полиции, было принято решение отменить закон — юридически это будет оформлено в январе.

What Exactly Is Our «Snowball» Ordinance? #Wausau Wausau Police Department

Заместитель шефа полиции, в свою очередь, записал специальное видеообращение, в котором пообещал, что наказывать за игру в снежки, пока запрет еще формально действует, никого не будут. На заднем плане на видео в это время полицейские в форме играли в снежки, а в конце обращения заместитель начальника сам слепил снежок и бросил его прямо в голову мэру города.

В городском совете также напомнили, что во многих городах США есть странные локальные законы, которые никогда не применяются на практике, а не отменяют их только потому, что про них уже давно никто не помнит.

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