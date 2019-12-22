Иногда перед Новым годом опускаются руки: много работы, дел и нервов, мало света. Нам в такие минуты помогают мысли о том, что, во-первых, вся эта суета скоро закончится, а, во-вторых, что не все так плохо. Точно ведь было что-то такое, от чего настроение сразу повышается!

Мы решили попросить наших читателей рассказать о лучшем событии за последнее десятилетие. Каким оно было? С чем оно связано — может, с увлекательной поездкой? Или приключением в компании друзей? А может, вы завели собаку или кошку, без которых теперь не представляете жизни? Или нашли любовь?

В общем, пишите — мы почитаем, а потом соберем эти истории в отдельный материал. Так о вашем счастье смогут узнать и другие читатели. Вдруг ваш рассказ поможет кому-то побороть сезонную хандру.