В Калининграде полицейские в шутку разослали приказ с требованием вырезать снежинки. В наказание они делали снежинки для «всего МВД»

В Калининграде двое полицейских 8 декабря отправили своему коллеге из другого отдела МВД приказ, приуроченный к Новому году. «Требую… провести украшение помещений дежурной части снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4. Не менее пяти листов», — говорилось в приказе, якобы подписанном замглавы регионального МВД.

Полицейских разоблачили. Руководитель вызвал их к себе и записал их объяснения на видео. Запись беседы опубликовал паблик «Омбудсмен полиции». Полицейские признались, что хотели пошутить над коллегой, а тот поверил им и, исполняя «приказ», вырезал снежинку. Затем этот коллега отправил снимок документа в местную группу в вайбере, «откуда информация ушла в неизвестном направлении». Уже 9 декабря фото приказа опубликовал «Омбудсмен полиции».

В наказание полицейских заставили вырезать снежинки для своего отдела полиции. В ходе беседы с ними начальник рассказал, что из-за их шутки ему звонили из разных городов России. «Поактивнее, мы на все МВД должны нарезать снежинок, — заявил начальник. — Для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова… Это откуда мне звонили вчера, — Для МВД, для ФСБ, прокуратуры. Кто только не увидел наше с вами письмо».

Понесли ли полицейские другое наказание, неизвестно.