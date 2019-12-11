5 декабря житель Лас-Вегаса Бобби Ли отправился в магазин за продуктами, когда заметил нечто странное (даже по меркам Лас-Вегаса) — голубей в маленьких ковбойских шляпах. Ли попытался покормить птиц кукурузными чипсами, но только напугал их. Зато снятое видео стало вирусным и разошлось по американским телеканалам.

Кто и зачем надел на голубей шляпы, неясно. Как отмечает сам Ли, по совпадению в те дни в городе проходил финал чемпионата США по родео. Но организаторы заявили, что не имеют отношения к случившемуся.

Состоянием голубей заинтересовались организации по защите прав животных и обычные люди, узнавшие об этой истории в сети. Кому-то было просто любопытно, как шляпы держатся на головах птиц. В департаменте полиции Лас-Вегаса заявили, что пока происходящее находится за пределами их компетенции.

Журналистка The New York Times Кристин Хаузер показала видео орнитологу Чарльзу Уолкотту. Его короткое резюме было таким: «Мне понравилось видео. Голуби в шляпах очень милые». Доктор Уолкотт заверил всех, что с голубями все в порядке: «Хочу подчеркнуть, что не вижу вреда, который шляпы наносили бы птицам — они достаточно легкие. Голуби выглядят вполне счастливыми».

Также по словам Уолкотта, шляпы не мешают птицам видеть еду на земле — но «могут помешать увидеть ястреба, атакующего сверху». Орнитолог считает, что освободить голубей от шляп можно, заманив их в клетки. Или они со временем отпадут сами собой.

Мэрайя Хиллман из организации по спасению животных «Lofty Homes» согласна, что шляпы могут отпасть сами, но призывает людей оставить животных в покое: «Это их жизнь. У них есть право прожить ее без насилия».