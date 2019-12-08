На выставке в Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

В Екатеринбурге на Уральской выставке в галерее искусств художникам пришлось прикрыть стикерами и скотчем картины, на которых изображены обнаженные женщины.

Так, например, под цензуру попали картины с Маргаритой из романа Булгакова и Венерой, которую прикрыли занавеской.

«Обнаженку» на картинах заклеили скотчем в Екатеринбурге Телеканал 360

Как рассказал телеканалу 360 художник Вадим Тулузуков, участвующий в работе экспозиции, он впервые в своей практике столкнулся с подобным явлением. «Я ошарашен. В наше время пытаться что-то закрыть — это смешно. Это ведь везде присутствует — в музее, на экране, в интернете. Тем более ничего выходящего за норму я здесь не вижу. Это просто глупость», — заявил он.

Организаторы выставки в свою очередь пояснили, что цензуру ввели по просьбе родителей, которые приходят на выставку с детьми и не хотят их травмировать.

Арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов рассказал Znak.com, что стикеры с картин накануне все же убрали. «Возможно, они хотели перестраховаться», — предположил он.