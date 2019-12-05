«Бесконечный перформанс». Ремонт у метро «Чкаловская» превратил пассажиров в леммингов

Рядом со станцией метро Чкаловская в Москве начались ремонтные работы. Находящийся поблизости проход перегородили строительным забором — и теперь пассажиры направляются к проходу и тут же разворачиваются. И так раз за разом! Видео с реакцией пассажиров опубликовал руфер Роман Вершинин, назвавший происходящее «бесконечным перфомансом».

Телеканал «Москва 24» даже выпустил репортаж о ремонте на «Чкаловской». «Проходим здесь, потому что по привычке, — объяснил журналистам один из прохожих. — Здесь был проход раньше, мы его постоянно использовали. Налево поворачивают пассажиры, которые идут в „Атриум“, а направо — по рабочим делам».

Москва 24

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А еще у видео есть глубинный смысл!