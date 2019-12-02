Елизавета Пескова выпустила инстаграм-маску, которая добавляет в кадр усы ее отца. Маску уже опробовали на самом Дмитрии Пескове и Татьяне Навке

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выпустила собственную маску для инстаграма. Теперь любой желающий в своих сторис может примерить усы ее отца. Пескова протестировала маску на себе, самом Пескове (да, виртуальные усы наложили поверх настоящих усов!) и его жене Татьяне Навке. «Нос у меня и так папин. А вот усы теперь могу примерить благодаря своей первой маске», — написала Пескова в одной из своих сторис.











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