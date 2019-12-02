Что делать со старой пожарной машиной? 🤔 Вот в Курганской области ее превратили в детскую горку

В поселке Варгаши (Курганская область) установили новую горку. Теперь дети будут скатываться в снег из кузова канадской пожарной машины, которую модернизировали сотрудники Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования. По их словам, машина появилась на предприятии «по случаю».

Как сообщает Ura.ru, пожарную машину не уберут и после того, как зима закончится. «Мы решили, что на лето будем убирать этот съезд, можно будет просто лазить по ней, в кабине посидеть», — заявили представители завода.