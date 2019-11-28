Музыкальный критик из Англии написал впрок десятки некрологов. Сам он давно умер, но знаменитостей хоронит до сих пор
Британская газета The Guardian публикует некрологи известных музыкантов, написанные английским критиком Аланом Блитом. Именно он прощался с Монсеррат Кабалье (умерла в 2018-м), Анной Рейнольдс (умерла в 2014-м) и Джузеппе Ди Стефано (умер в 2008-м). Вот только сам Блит скончался еще в 2007-м. При этом его тексты до сих пор выходят на The Guardian. К слову, там же можно прочитать некролог самого Блита. На этот парадокс обратил внимание критик и автор книги «Фермата. Разговор с композиторами» Алексей Мунипов.
Объясняется это просто: в крупных СМИ некрологи обычно пишут заранее — журналисты называют это «консервами» или «рыбой». К моменту смерти какой-то знаменитости материалы остается лишь слегка актуализировать и опубликовать.
Из-за этого издания иногда попадают в глупые ситуации. Так, CNN в 2003 году случайно выложили заготовки некрологов Рональда Рейгана, Джеральда Форда, Фиделя Кастро, Нельсона Манделы и многих других известных личностей. На тот момент все они были живы. А в 2008-м Bloomberg по ошибке простился со Стивом Джобсом, который после этого прожил еще три года. Так что случай Блита при всей своей парадоксальности удивляет разве что продуктивностью автора.