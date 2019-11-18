Глава Минкультуры Владимир Мединский в своих соцсетях объявил об открытии нового парка во дворе Интендантских складов в Санкт-Петербурге. Министр отметил современную планировку, освещение, а также похвалил ухоженные деревья и газоны.

К посту Мединский приложил фотографии парка и похвастался, что по заказу Минкультуры была благоустроена территория площадью более четырех тысяч квадратных метров.

«При проектировании парка учитывались исторические традиции планировки и архитектуры Санкт-Петербурга», — говорится в пресс-релизе на сайте министерства культуры. Непонятно, что имелось в виду под «историческими традициями», учитывая, что плитку в парке можно отковырять голыми руками.

Об этом рассказали студенты Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, располагающейся в здании Интендантских складов. Публикацию Мединского о новом парке репостнули в группу «Подслушано в СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова». В комментариях недовольные студенты выложили фотографии и видео того, как в реальности выглядит открытая площадка.

Нажмите на твиты ниже, чтобы в полней мере насладиться фотографиями парка.

Остается только гадать, что случится с парком и плиткой после первого же дождя со снегом. Все же это Петербург.