Певец Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной в мире. Его жена над этим только посмеялась

Jordan Strauss / Invision / AP / Scanpix / LETA

Журнал People признал американского певца самым сексуальным мужчиной в мире. 40-летний исполнитель, известный по песне «All of Me», написал в твиттере, что ошеломлен тем, что его признали самым сексуальным спустя год после того, как такого же титула удостоился актер Идрис Эльба.

Супруга Ледженда, модель и телеведущая Крисси Тайген, напротив, только посмеялась над этим. Она признала, что гордится мужем, а затем опубликовала видео, где спросила, счастливы ли дети, что их отца признали самым сексуальным. Сын Майлз на вопрос не ответил и лишь закричал, а дочь Луна кивнула и добавила: «Я хочу смотреть кино, мам».

После этого Тайген через твиттер попросила, чтобы Ледженд шел домой: «Мы хотим посмеяться над тобой лично». Затем она обновила описание своей страницы в твиттере: «В настоящее время спит с самым сексуальным человеком в мире». После чего написала: «Самый сексуальный мужчина в мире только что сделал мне бутерброд с ветчиной».