Гостем нового выпуска программы «ВДудь» стал ученый Константин Батыгин.

Батыгин — астрофизик российского происхождения, преподаватель Калифорнийского технологического университета. За пределами научного сообщества он в первую очередь известен как соавтор гипотезы о существовании Девятой планеты, выдвинутой на основании наблюдений за аномалиями в движении транснептуновых объектов. Несколько лет назад Forbes включал его в список 30 ученых младше 30 лет, изменивших мир. Сейчас Батыгину 33 года.

В интервью Батыгин рассказал, как оказался в США, как совмещает преподавание в университете с игрой в рок-группе и как проходят его астрономические исследования — а также о своем отношении к Илону Маску и к вопросу о существовании инопланетян.

Батыгин — русская звезда мировой науки / вДудь вДудь