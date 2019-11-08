Игривая улыбчивая белуха показала, как нужно играть в регби 🏉

Где-то на Южном полюсе путешественники из ЮАР заметили за бортом игривую белуху. Сборная ЮАР как раз победила в чемпионате мира по регби, обойдя в финале сборную Англии. Путешественники решили разделить радость победы с дружелюбной белухой — и принялись кидать ей в воду мяч для регби. Белуха не растерялась и подыграла: ей кидают мяч, а она приносит — и так по кругу. Пожалуй, теперь не осталось никаких сомнений: белухи — это и правда морские собаки. Доказано спортивными фанатами!











Напишите нам