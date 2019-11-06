HBO выпустил черную картонную коробку. В ней можно спрятаться, чтобы смотреть сериалы

Телеканал HBO представил свой новый продукт — HBO Box. Это картонная коробка черного цвета с прорезями для ног. Она предназначена для тех, кто хочет смотреть сериалы наедине с самим собой. Вот как это работает:

HBO

HBO Box не продается, однако коробку можно выиграть — телеканал объявил конкурс среди американских студентов (увы, только среди них). Чтобы получить HBO Box, участникам достаточно просто ответить на вопрос, для чего им нужна коробка.