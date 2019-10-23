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Богатая семья выходцев из России разместила объявление о поиске дворецкого на сайте Jobs in Childcare. Платить обещают в три раза больше, чем в Букингемском дворце — от четырех до шести тысяч евро в месяц. Вот только требования к кандидатам вызывают вопросы.

Претендент обязан проживать в Лондоне. Работать предстоит во Франции, Италии, Великобритании и России. При этом семье нравится английский комедийный сериал «Дживс и Вустер». Кандидату нужно обязательно посмотреть шоу, чтобы понять, чего ожидают от дворецкого. Батлер должен говорить как минимум на трех языках: русском, английском и французском, знать, где можно отобедать в Лондоне и на юге Франции, а также разбираться в технологиях, географии, фильмах и сериалах. Предполагается, что работник сумеет разрешить проблемы, которые могут возникнуть в школе, магазине или салоне красоты.

На предпоследнее место в объявлении поставили заботу и умение ладить с детьми. На последнем указали требования к знакам зодиака. Предпочтение отдадут Стрельцам, Девам, Водолеям, Козерогам и Львам.