Дидье Маруани на концерте в Москве, 1983 год Николай Малышев / ТАСС

Политолог Виктор Олевич опубликовал в своем фейсбуке копию сопроводительной записки Комитета госбезопасности СССР о гастролях по стране французской диско-группы Space.

Лидер коллектива Дидье Маруани выступал с серией концертов в Москве, Ленинграде и Киеве со своим сайд-проектом Paris-France-Transit в июне-июле 1983 года. Текст донесения взят из недавно вышедшего сборника «Аппарат ЦК КПСС и культура 1979-1984. Документы», отмечает «Радио Свобода».

В записке перечислены различные «негативные моменты в поведении участников ансамбля». Так, например, в КГБ жалуются, что группа Маруани «в нарушение согласованной программы» исполнила в московском спорткомплексе «Олимпийский» песню памяти Элвиса Пресли («одного из представителей западного музыкального шоу» — как его называют в документе).

Сам Маруани, по словам сотрудников спецслужб, неоднократно требовал, чтобы милиция на концертах не мешала зрителям выходить на сцену «для выражения своих чувств». Кроме того, он планировал на концертах показывать во время исполнения песни «Дитя» ролик с детьми, у которых завязаны рты — что символизировало конфликт поколений («старшее поколение якобы не дает молодежи свободно выражать себя»). Минкультуры запретило это музыкантам.

«Участники ансамбля постоянно искали контакты с женщинами легкого поведения, а двух из них увезли с собой в Ленинград без билетов, что было обнаружено в поезде при контрольной проверке», — говорится в записке. После концертов в Ленинграде музыканты разбрасывали в толпе у служебного входа открытки со своим изображением, отмечается в донесении.

В комментариях к посту Олевича поклонники тегнули самого Дидье Маруани. Он ознакомился с документом и ответил: «Я знал это [что за группой следит КГБ], но никогда раньше не видел этот исторический документ».

Концерт Дидье Маруани и Paris-France-Transit 1983 года в «Олимпийском» можно посмотреть целиком на ютьюбе.

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