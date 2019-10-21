У «Медузы» юбилей — нам исполнилось пять лет! По этому случаю мы выпустили набор анимированных стикеров для телеграма. Разумеется, с медузой — ну а с кем еще? На стикерах мультяшная медуза залипает в телефон, недоуменно разводит щупальцами и отбивает фейспалм.

Добавить наши стикеры в свой телеграм очень легко — просто перейдите по этой ссылке (или добавьте набор через наш телеграм-канал, если ссылка не работает), откройте телеграм и нажмите кнопку «Добавить 11 стикеров». После этого вы сможете использовать нашу медузу в переписке с друзьями. Наслаждайтесь!