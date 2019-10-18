У Стивена Кинга есть старый викторианский особняк. Он там давно уже не живет, но приглашает погостить других писателей

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Стивен Кинг позволит начинающим писателям гостить в своем старом викторианском особняке, в котором больше не живет. Именно здесь Кинг создавал свои лучшие работы и вместе с женой Табитой (тоже писательница) растил детей (двое из них также стали писателями).

Имение Кинга находится в городе Бангор в штате Мэн — этот особняк писатель купил около 40 лет назад. Участок Кинга состоит из основного особняка и еще одного небольшого дома. В главном доме будут храниться архивы материалов и работ Кинга. В маленьком оборудуют небольшую гостиницу, рассчитанную на пятерых постояльцев. Предполагается, что это будут писатели. Идею Кинга уже одобрили местные власти.