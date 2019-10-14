Теперь гифку можно поставить в рамку, украсив ею гостиную — так, будто это фотография или традиционная живопись. Компания Infinite Objects совместно с сервисом Giphy и дизайнерской студией Planeta запустили коллекцию анимации в специальных цифровых рамках.

Гифки, заключенные в рамки Infinite Objects, нельзя будет изменить — там попросту нет кнопок, это обычное украшение. Рамки умеют воспроизводить по кругу видео или анимацию длиной до 24 часов.

Вот как это выглядит:

Первая ограниченная партия рамок выпущена в коллаборации с 11 художниками, чьи работы попали в коллекцию. Одна рамка Infinite Objects обойдется коллекционерам в 299 долларов.